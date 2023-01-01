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Биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок 10 сентября



Кубок Содружества по биатлону, 2023, Сочи

С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024. На странице представлено расписание гонок.

Летний биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Сочи. Расписание гонок


7 сентября, четверг

11:00 Спринт, 10 км, мужчины (трансляция в 10:35)
14:00 Спринт, 7,5 км, женщины (13:40)

9 сентября, суббота

11:00 Гонка преследования, 12,5 км, мужчины (10:35)
14:00 Гонка преследования, 10 км, женщины (13:35)

10 сентября, воскресенье

11:00 Масс-старт, 15 км, мужчины (10:35)
14:00 Масс-старт, 12,5 км, женщины (13:35)

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону


Прямые трансляции из Сочи с летнего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести телеканал «Матч ТВ».

Расписание других этапов Кубка Содружества 2023/2024

2-й этап. Уфа (Россия) - 12–18 декабря 2023 года
3-й этап. Раубичи (Белоруссия) - 3–8 января 2024 года
4-й этап. Мурманск (Россия) - 10–15 апреля 2024 года









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