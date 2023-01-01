Биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок 10 сентября





С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024. На странице представлено расписание гонок.





Летний биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Сочи. Расписание гонок



7 сентября, четверг



11:00 Спринт, 10 км, мужчины (трансляция в 10:35)

14:00 Спринт, 7,5 км, женщины (13:40)



9 сентября, суббота



11:00 Гонка преследования, 12,5 км, мужчины (10:35)

14:00 Гонка преследования, 10 км, женщины (13:35)



10 сентября, воскресенье



11:00 Масс-старт, 15 км, мужчины (10:35)

14:00 Масс-старт, 12,5 км, женщины (13:35)



Время начала гонок - московское.





Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону



Прямые трансляции из Сочи с летнего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести телеканал «Матч ТВ».



Расписание других этапов Кубка Содружества 2023/2024



2-й этап. Уфа (Россия) - 12–18 декабря 2023 года

3-й этап. Раубичи (Белоруссия) - 3–8 января 2024 года

4-й этап. Мурманск (Россия) - 10–15 апреля 2024 года