



Ежегодное соревнование лучших биатлонистов планеты, Кубок мира по биатлону 2023/2024, начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.



Всего в расписании соревнований запланировано проведение 9 этапов. Сборная России с 2022 года не выступает на этапах Кубка мира по биатлону.





Лидеры общего зачета Кубка мира сезона 2022/2023



Превые три места в общем зачете прошлогоднего Кубка мира заняли биатлонисты из Норвегии. Йоханнес Бё набрал 1589 очков, почти на 500 очков от него отстал Стурла Холм Легрейд (1098). Третий результат показал Ветле Шостад Кристиансен (935). На четвертом и пятом местах завершили сезон немец Бенедикт Долль (782) и швед Мартин Понсилуома (779).



Конкуренция среди женщин год назад была более высокой. Победительницей общего зачета стал француженка Жулия Симон (1093 очка), вторую и третью строчку заняли итальянские биатлонистки - Доротея Вирер (911) и Лиза Виттоцци (882). Немка Дениз Херрманн-Вик показала четвертую сумму баллов (874), а шведка Эльвира Оберг - пятую (764).





Расписание гонок 1 этапа Кубка мира по биатлону 2023/2024



Эстерсунд (Швеция)



25.11 14:30 Одиночная смешанная этафета

25.11 16:50 Смешанная этафета



26.11 13:20 Индивидуальная гонка (женщины)

Год назад итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци прошли четыре огневых рубежа без промахов и завоевали золото и серебро. Бронзовым призером стала Дениз Херрманн-Вик из Германии.



26.11 16:30 Индивидуальная гонка (мужчины)

В марте 2023 года лучший результат показал Бенедикт Долль, серебро досталось Томмазо Джакомелю из Италии, бронзу завоевал Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии.



29.11 17:20 Эстафета (женщины)

Золото выиграл норвежский кваратет (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Ульсбю-Ройселанн), второе и третьи места заняли французские и немецкие биатлонистки).



30.11 17:20 Эстафета (мужчины)

Норвежский квартет (Эндре Стремсхайм, Вебьерн Серум, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен) финишировал первым, второй и третий результат показали французы и немцы.



01.12 16:45 Спринт (женщины)

02.12 16:45 Спринт (мужчины)

03.12 16:00 Гонка преследования (женщины)

03.12 18:00 Гонка преследования (мужчины)



В марте 2023 года на этапе в Эстерсунде не проводились гонка преследования, спринт и смешаная эстафета.





Список дисциплин Кубка мира по биатлону



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12,5 км у мужчин), спринт (7,5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12,5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7,5 км у мужчин) и смешанная эстафета.