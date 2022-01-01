Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ




Все матчи между клубами СССР (России) и НХЛ


Матчи между клубами СССР и НХЛ

Клубы СССР (России) провели с 1975 по 2010 годы 110 матчей с командами Национальной хоккейной лиги. За это время было одержано 59 побед, 10 матчей завершились вничью и 41 раз наши клубы уступали представителям НХЛ.

1975/1976
28.12.1975 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 3:7
29.12.1975 «Питтсбург Пингвинз» - «Крылья Советов» - 4:7
31.12.1976 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 3:3
04.01.1976 «Баффало Сэйбрз» - «Крылья Советов» - 12:6
07.01.1976 «Чикаго Блэкхокс» - «Крылья Советов» - 2:4
08.01.1976 «Бостон Брюинз» - ЦСКА - 2:5
10.01.1976 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 1:2
11.01.1976 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:1

Итог: 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.



1977/1978
28.12.1977 «Ванкувер Кэнакс» - «Спартак» (Москва) - 2:0
03.01.1978 «Колорадо Роккиз» - «Спартак» (Москва) - 3:8
05.01.1978 «Сент-Луис Блюз» - «Спартак» (Москва) - 1:2
06.01.1978 «Монреаль Канадиенс» - «Спартак» (Москва) - 5:2
08.01.1978 «Атланта Флэймз» - «Спартак» (Москва) - 1:2

Итог: 3 победы, 2 поражения.

1978/1979
31.12.1978 «Миннесота Норд Старз» - «Крылья Советов» - 5:8
02.01.1979 «Филадельфия Флайерз» - «Крылья Советов» - 4:4
04.01.1979 «Детройт Ред Уингз» - «Крылья Советов» - 5:4
09.01.1979 «Бостон Брюинз» - «Крылья Советов» - 1:4

Итог: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

1979/1980
26.12.1979 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Москва) - 6:2
27.12.1979 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 2:5
29.12.1979 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3
31.12.1979 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 4:2
02.01.1980 «Виннипег Джетс» - «Динамо» (Москва) - 0:7
03.01.1980 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:1
04.01.1980 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4
06.01.1980 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 4-6
08.01.1980 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 5:5

Итог: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения.

1985/1986
26.12.1985 «Лос-Анджелес Кингз» - ЦСКА - 2:5
27.12.1985 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 3:6
29.12.1985 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:1
29.12.1985 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Москва) - 4:3
31.12.1985 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 1:6
02.01.1986 «Сент-Луис Блюз» - ЦСКА - 2:4
04.01.1986 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 3:4
04.01.1986 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:3
06.01.1986 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 4:6
08.01.1986 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:7

Итог: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.

1988/1989
26.12.1988 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:5
27.12.1988 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Рига) - 2:2
28.12.1988 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Рига) - 2:1
29.12.1988 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3
30.12.1988 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Рига) - 6:1
31.12.1988 «Бостон Брюинз» - ЦСКА 4:5
31.12.1988 «Лос-Анджелес Кингз» - «Динамо» (Рига) - 3:5
02.01.1989 «Нью-Джерси Дэвилз» - ЦСКА - 0:5
04.01.1989 «Питтсбург Пингвинз» - ЦСКА - 4:2
04.01.1989 «Чикаго Блэкхокс» - «Динамо» (Рига) - 4:1
05.01.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Динамо» (Рига) - 5:0
07.01.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - ЦСКА - 1:2
07.01.1989 «Миннесота Норд Старз» - «Динамо» (Рига) - 1:6
09.01.1989 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:5

Итог: 6 побед, 2 ничьи, 6 поражений.



1989/1990
14.09.1989 «Химик» (Воскресенск) - «Калгари Флэймз» - 2:4
15.09.1989 «Спартак» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:8
16.09.1989 «Сокол» (Киев) - «Калгари Флеймз» - 2:5
16.09.1989 «Динамо» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:2
18.09.1989 «Крылья Советов» - «Калгари Флэймз» - 2:3 OT
19.09.1989 «Динамо» (Рига) - «Вашингтон Кэпиталз» - 1:2
20.09.1989 ЦСКА - «Калгари Флэймз» - 2:1
21.09.1989 СКА (Ленинград) - «Вашингтон Кэпиталз» - 4:5
04.12.1989 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
06.12.1989 «Эдмонтон Ойлерз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3
08.12.1989 «Калгари Флэймз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3
10.12.1989 «Детройт Ред Уингз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:4
12.12.1989 «Вашингтон Кэпиталз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:2
14.12.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
26.12.1989 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 5:4
26.12.1989 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:1
27.12.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - «Крылья Советов» - 4:3
29.12.1989 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 0:6
29.12.1989 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 2:5
31.12.1989 «Квебек Нордикс» - «Крылья Советов» - 4:4
31.12.1989 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 4:7
01.01.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Крылья Советов» - 1:3
02.01.1990 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 2:4
03.01.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:2
03.01.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Крылья Советов» - 2:1
06.01.1990 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 7:1
07.01.1990 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА - 4:6
09.01.1990 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 1:3
09.01.1990 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:5

Итог: 13 побед, 1 ничья, 15 поражений.

1990/1991
12.09.1990 СКА (Ленинград) - «Монреаль Канадиенс» - 3:5
13.09.1990 «Спартак» (Москва) - «Миннесота Норд Старз» - 8:3
14.09.1990 «Динамо» (Рига)- «Монреаль Канадиенс» - 2:4
15.09.1990 «Крылья Советов» - «Миннесота Норд Старз» - 3:2
16.09.1990 «Динамо» (Москва) - «Монреаль Канадиенс» - 4:1
17.09.1990 «Химик» (Воскресенск) - «Миннесота Норд Старз» - 2:3
18.09.1990 ЦСКА - «Монреаль Канадиенс» - 3:2
19.09.1990 «Сокол» (Киев) - «Миннесота Норд Старз» - 5:0
03.12.1990 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 5:1
05.12.1990 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:2
08.12.1990 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Химик» (Воскресенск) - 2:2
10.12.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
12.12.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:5
16.12.1990 «Бостон Брюинз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:5
18.12.1990 «Миннесота Норд Старз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:4
26.12.1990 «Детройт Ред Уингз» - ЦСКА - 2:5
31.12.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 1:6
01.01.1991 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 7:4
01.01.1991 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА 2:4
03.01.1991 «Хартфорд Уэйлерз» - «Динамо» (Москва) - 0:0
04.01.1991 «Калгари Флэймз» - ЦСКА - 4:6
06.01.1991 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 2:2
06.01.1991 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 4:2
08.01.1991 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 3:2
09.01.1991 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:6
10.01.1991 «Филадельфия Флайерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4
12.01.1991 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:4
13.01.1991 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 3:4
15.01.1991 «Квебек Нордикс» - «Динамо» (Москва) - 1:4

Итог: 17 побед, 3 ничьи, 9 поражений.

2008/2009
01.10.2008 «Металлург« (Магнитогорск) - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:4 (Кубок Виктории)

2010/2011
04.10.2010 СКА (Санкт-Петербург) - «Каролина Харрикейнз» - 5:3





  • 100 лучших игроков в истории НХЛ. Центры
  • Европейские хоккейные клубные чемпионы (1966 - 2009)
  • Бюджеты клубов КХЛ в сезоне 2008/09
  • Обладатели Кубка Стэнли
  • Клубная карусель
    •








    Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня

    Все матчи Россия - Канада по хоккею

    Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.

    Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине

    Олимпиада в Пекине 2022

    С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей.

    Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Букмекеры: легальные или нелегальные?

    Легальные букмекеры

    Почему стоит регистрироваться в легальных букмекерских конторах. Главные преимущества лицензированных букмекеров.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru