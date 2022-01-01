Все матчи между клубами СССР (России) и НХЛ

Клубы СССР (России) провели с 1975 по 2010 годы 110 матчей с командами Национальной хоккейной лиги. За это время было одержано 59 побед, 10 матчей завершились вничью и 41 раз наши клубы уступали представителям НХЛ.
1975/1976
28.12.1975 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 3:7
29.12.1975 «Питтсбург Пингвинз» - «Крылья Советов» - 4:7
31.12.1976 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 3:3
04.01.1976 «Баффало Сэйбрз» - «Крылья Советов» - 12:6
07.01.1976 «Чикаго Блэкхокс» - «Крылья Советов» - 2:4
08.01.1976 «Бостон Брюинз» - ЦСКА - 2:5
10.01.1976 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 1:2
11.01.1976 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:1
Итог: 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.
1977/1978
28.12.1977 «Ванкувер Кэнакс» - «Спартак» (Москва) - 2:0
03.01.1978 «Колорадо Роккиз» - «Спартак» (Москва) - 3:8
05.01.1978 «Сент-Луис Блюз» - «Спартак» (Москва) - 1:2
06.01.1978 «Монреаль Канадиенс» - «Спартак» (Москва) - 5:2
08.01.1978 «Атланта Флэймз» - «Спартак» (Москва) - 1:2
Итог: 3 победы, 2 поражения.
1978/1979
31.12.1978 «Миннесота Норд Старз» - «Крылья Советов» - 5:8
02.01.1979 «Филадельфия Флайерз» - «Крылья Советов» - 4:4
04.01.1979 «Детройт Ред Уингз» - «Крылья Советов» - 5:4
09.01.1979 «Бостон Брюинз» - «Крылья Советов» - 1:4
Итог: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.
1979/1980
26.12.1979 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Москва) - 6:2
27.12.1979 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 2:5
29.12.1979 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3
31.12.1979 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 4:2
02.01.1980 «Виннипег Джетс» - «Динамо» (Москва) - 0:7
03.01.1980 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:1
04.01.1980 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4
06.01.1980 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 4-6
08.01.1980 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 5:5
Итог: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения.
1985/1986
26.12.1985 «Лос-Анджелес Кингз» - ЦСКА - 2:5
27.12.1985 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 3:6
29.12.1985 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:1
29.12.1985 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Москва) - 4:3
31.12.1985 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 1:6
02.01.1986 «Сент-Луис Блюз» - ЦСКА - 2:4
04.01.1986 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 3:4
04.01.1986 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:3
06.01.1986 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 4:6
08.01.1986 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:7
Итог: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.
1988/1989
26.12.1988 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:5
27.12.1988 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Рига) - 2:2
28.12.1988 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Рига) - 2:1
29.12.1988 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3
30.12.1988 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Рига) - 6:1
31.12.1988 «Бостон Брюинз» - ЦСКА 4:5
31.12.1988 «Лос-Анджелес Кингз» - «Динамо» (Рига) - 3:5
02.01.1989 «Нью-Джерси Дэвилз» - ЦСКА - 0:5
04.01.1989 «Питтсбург Пингвинз» - ЦСКА - 4:2
04.01.1989 «Чикаго Блэкхокс» - «Динамо» (Рига) - 4:1
05.01.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Динамо» (Рига) - 5:0
07.01.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - ЦСКА - 1:2
07.01.1989 «Миннесота Норд Старз» - «Динамо» (Рига) - 1:6
09.01.1989 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:5
Итог: 6 побед, 2 ничьи, 6 поражений.
1989/1990
14.09.1989 «Химик» (Воскресенск) - «Калгари Флэймз» - 2:4
15.09.1989 «Спартак» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:8
16.09.1989 «Сокол» (Киев) - «Калгари Флеймз» - 2:5
16.09.1989 «Динамо» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:2
18.09.1989 «Крылья Советов» - «Калгари Флэймз» - 2:3 OT
19.09.1989 «Динамо» (Рига) - «Вашингтон Кэпиталз» - 1:2
20.09.1989 ЦСКА - «Калгари Флэймз» - 2:1
21.09.1989 СКА (Ленинград) - «Вашингтон Кэпиталз» - 4:5
04.12.1989 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
06.12.1989 «Эдмонтон Ойлерз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3
08.12.1989 «Калгари Флэймз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3
10.12.1989 «Детройт Ред Уингз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:4
12.12.1989 «Вашингтон Кэпиталз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:2
14.12.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
26.12.1989 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 5:4
26.12.1989 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:1
27.12.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - «Крылья Советов» - 4:3
29.12.1989 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 0:6
29.12.1989 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 2:5
31.12.1989 «Квебек Нордикс» - «Крылья Советов» - 4:4
31.12.1989 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 4:7
01.01.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Крылья Советов» - 1:3
02.01.1990 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 2:4
03.01.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:2
03.01.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Крылья Советов» - 2:1
06.01.1990 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 7:1
07.01.1990 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА - 4:6
09.01.1990 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 1:3
09.01.1990 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:5
Итог: 13 побед, 1 ничья, 15 поражений.
1990/1991
12.09.1990 СКА (Ленинград) - «Монреаль Канадиенс» - 3:5
13.09.1990 «Спартак» (Москва) - «Миннесота Норд Старз» - 8:3
14.09.1990 «Динамо» (Рига)- «Монреаль Канадиенс» - 2:4
15.09.1990 «Крылья Советов» - «Миннесота Норд Старз» - 3:2
16.09.1990 «Динамо» (Москва) - «Монреаль Канадиенс» - 4:1
17.09.1990 «Химик» (Воскресенск) - «Миннесота Норд Старз» - 2:3
18.09.1990 ЦСКА - «Монреаль Канадиенс» - 3:2
19.09.1990 «Сокол» (Киев) - «Миннесота Норд Старз» - 5:0
03.12.1990 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 5:1
05.12.1990 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:2
08.12.1990 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Химик» (Воскресенск) - 2:2
10.12.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6
12.12.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:5
16.12.1990 «Бостон Брюинз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:5
18.12.1990 «Миннесота Норд Старз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:4
26.12.1990 «Детройт Ред Уингз» - ЦСКА - 2:5
31.12.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 1:6
01.01.1991 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 7:4
01.01.1991 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА 2:4
03.01.1991 «Хартфорд Уэйлерз» - «Динамо» (Москва) - 0:0
04.01.1991 «Калгари Флэймз» - ЦСКА - 4:6
06.01.1991 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 2:2
06.01.1991 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 4:2
08.01.1991 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 3:2
09.01.1991 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:6
10.01.1991 «Филадельфия Флайерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4
12.01.1991 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:4
13.01.1991 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 3:4
15.01.1991 «Квебек Нордикс» - «Динамо» (Москва) - 1:4
Итог: 17 побед, 3 ничьи, 9 поражений.
2008/2009
01.10.2008 «Металлург« (Магнитогорск) - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:4 (Кубок Виктории)
2010/2011
04.10.2010 СКА (Санкт-Петербург) - «Каролина Харрикейнз» - 5:3