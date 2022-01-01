30 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю

Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард в июле 2021 объявил о завершении карьеры и не больше не сможет улучшить свои показатели. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева, который на шесть лет моложе лидера среди бомбардиров.
В списке 30 лучших бомбардиров два защитника - Кевин Даллмэн (395 очков, 9-е место) и Илья Никулин (309, 25-е место).
Данные приведены по состоянию на 8 января 2022 года.
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Сергей Мозякин
|351
|405
|756
|2.
|н. Вадим Шипачев
|227
|474
|701
|3.
|н. Данис Зарипов
|235
|319
|554
|4.
|н. Найджел Доус
|267
|238
|505
|5.
|н. Александр Радулов
|169
|323
|492
|6.
|н. Мэтт Эллисон
|179
|255
|434
|7.
|н. Брэндон Боченски
|169
|237
|406
|8.
|н. Дмитрий Кагарлицкий
|142
|261
|403
|9.
|з. Кевин Даллмэн
|135
|260
|395
|10.
|н. Сергей Широков
|175
|223
|398
|11.
|н. Денис Паршин
|174
|210
|384
|12.
|н. Михаил Варнаков
|198
|173
|371
|13.
|н. Никита Гусев
|128
|238
|366
|14.
|н. Егор Миловзоров
|142
|223
|365
|15.
|н. Роман Старченко
|188
|173
|361
|16.
|н. Тему Хартикайнен
|157
|198
|355
|17.
|н. Линус Умарк
|106
|247
|353
|18.
|н. Сергей Плотников
|151
|201
|352
|19.
|н. Александр Попов
|112
|235
|347
|20.
|н. Лаурис Дарзиньш
|132
|214
|346
|21.
|н. Илья Ковальчук
|143
|201
|344
|22.
|н. Петри Контиола
|120
|221
|341
|23.
|н. Джефф Плэтт
|180
|152
|332
|24.
|н.Александр Пережогин
|162
|167
|329
|25.
|з. Илья Никулин
|92
|217
|309
|26.
|н. Дэн Секстон
|106
|199
|305
|27.
|н. Микс Индрашис
|133
|164
|297
|28.
|н. Максим Пестушко
|144
|152
|296
|29.
|н. Патрик Торесен
|121
|172
|293
|30.
|н. Алексей Цветков
|80
|211
|291
Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата.
Примечание: Г - голы, П - передачи, О - очки.