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30 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


Лучшие бомбардиры КХЛ

Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард в июле 2021 объявил о завершении карьеры и не больше не сможет улучшить свои показатели. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева, который на шесть лет моложе лидера среди бомбардиров.

В списке 30 лучших бомбардиров два защитника - Кевин Даллмэн (395 очков, 9-е место) и Илья Никулин (309, 25-е место).





Данные приведены по состоянию на 8 января 2022 года.


  Игрок Г П О
1. н. Сергей Мозякин 351 405 756
2. н. Вадим Шипачев 227 474 701
3. н. Данис Зарипов 235 319 554
4. н. Найджел Доус 267 238 505
5. н. Александр Радулов 169 323 492
6. н. Мэтт Эллисон 179 255 434
7. н. Брэндон Боченски 169 237 406
8. н. Дмитрий Кагарлицкий 142 261 403
9. з. Кевин Даллмэн 135 260 395
10. н. Сергей Широков 175 223 398
11. н. Денис Паршин 174 210 384
12. н. Михаил Варнаков 198 173 371
13. н. Никита Гусев 128 238 366
14. н. Егор Миловзоров 142 223 365
15. н. Роман Старченко 188 173 361
16. н. Тему Хартикайнен 157 198 355
17. н. Линус Умарк 106 247 353
18. н. Сергей Плотников 151 201 352
19. н. Александр Попов 112 235 347
20. н. Лаурис Дарзиньш 132 214 346
21. н. Илья Ковальчук 143 201 344
22. н. Петри Контиола 120 221 341
23. н. Джефф Плэтт 180 152 332
24. н.Александр Пережогин 162 167 329
25. з. Илья Никулин 92 217 309
26. н. Дэн Секстон 106 199 305
27. н. Микс Индрашис 133 164 297
28. н. Максим Пестушко 144 152 296
29. н. Патрик Торесен 121 172 293
30. н. Алексей Цветков 80 211 291



Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата.

Примечание: Г - голы, П - передачи, О - очки.





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