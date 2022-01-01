30 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю





Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард в июле 2021 объявил о завершении карьеры и не больше не сможет улучшить свои показатели. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева, который на шесть лет моложе лидера среди бомбардиров.



В списке 30 лучших бомбардиров два защитника - Кевин Даллмэн (395 очков, 9-е место) и Илья Никулин (309, 25-е место).











Данные приведены по состоянию на 8 января 2022 года.







Игрок Г П О 1. н. Сергей Мозякин 351 405 756 2. н. Вадим Шипачев 227 474 701 3. н. Данис Зарипов 235 319 554 4. н. Найджел Доус 267 238 505 5. н. Александр Радулов 169 323 492 6. н. Мэтт Эллисон 179 255 434 7. н. Брэндон Боченски 169 237 406 8. н. Дмитрий Кагарлицкий 142 261 403 9. з. Кевин Даллмэн 135 260 395 10. н. Сергей Широков 175 223 398 11. н. Денис Паршин 174 210 384 12. н. Михаил Варнаков 198 173 371 13. н. Никита Гусев 128 238 366 14. н. Егор Миловзоров 142 223 365 15. н. Роман Старченко 188 173 361 16. н. Тему Хартикайнен 157 198 355 17. н. Линус Умарк 106 247 353 18. н. Сергей Плотников 151 201 352 19. н. Александр Попов 112 235 347 20. н. Лаурис Дарзиньш 132 214 346 21. н. Илья Ковальчук 143 201 344 22. н. Петри Контиола 120 221 341 23. н. Джефф Плэтт 180 152 332 24. н.Александр Пережогин 162 167 329 25. з. Илья Никулин 92 217 309 26. н. Дэн Секстон 106 199 305 27. н. Микс Индрашис 133 164 297 28. н. Максим Пестушко 144 152 296 29. н. Патрик Торесен 121 172 293 30. н. Алексей Цветков 80 211 291





Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата.



Примечание: Г - голы, П - передачи, О - очки.