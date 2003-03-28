Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре





За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче. Нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов еще один раз отметился пента-триком - 5 раз поразил ворота соперника.



Пента-трик



Алексей Морозов («Ак Барс»)

21.11.2008 «Ак Барс» - «Барыс» - 7:0



Список хоккеистов КХЛ, забивавших 4 шайбы в одной игре



Покеры



Штефан Ружичка («Спартак»)

14.11.2008 «Металлург» Нк - «Спартак» - 4:6



Ярослав Кудрна («Металлург» Мг)

01.12.2008 «Динамо» М - «Металлург» Мг - 5:6



Алексей Морозов («Ак Барс»)

29.10.2009 «Сибирь» - «Ак Барс» - 4:7



Максим Якуценя («Нефтехимик»)

30.11.2009 «Нефтехимик» - «Лада» - 9:2



Денис Платонов («Металлург» Мг)

13.09.2010 «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг - 6:5 ОТ



Олег Петров («Атлант»)

10.12.2010 «Атлант» - СКА - 5:4 ОТ



Томаш Заборски («Авангард»)

28.10.2012 «Авангард» - «Югра» - 5:2



Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

30.12.2012 «Металлург» Мг - «Амур» - 7:0



Юнас Андерссон («Атлант»)

10.01.2013 «Атлант» - «Витязь» - 7:3



Найджел Доус («Барыс»)

22.02.2013 «Трактор» - «Барыс» - 3:5



Игорь Григоренко (ЦСКА)

16.11.2014 ЦСКА - «Северсталь» - 8:2



Андреас Турессон («Северсталь»)

24.12.2014 «Северсталь» - «Динамо» М - 5:2



Франсис Паре («Трактор»)

10.01.2015 «Трактор» - «Амур» - 6:4



Евгений Дадонов (СКА)

15.11.2016 СКА - «Барыс» - 9:0



Никита Гусев (СКА)

02.10.2017 «Локомотив» - СКА - 1:6



Николай Прохоркин (СКА)

18.01.2018 СКА - «Адмирал» - 7:2



Даниил Тарасов («Динамо» М)

21.10.2019 «Амур» - «Динамо» М - 1:5



Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)

10.01.2021 «Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 7:3



Джордан Шрёдер («Йокерит»)

24.10.2021 «Йокерит» - «Динамо» Р - 8:0



Джордан Уил («Ак Барс»)

06.11.2021 «Ак Барс» - «Автомобилист» - 5:4



Александр Шаров («Сибирь»)

25.09.2022 «Витязь» - «Сибирь» - 4:5 ОТ



Все покеры и пента-трики с 1996 до образования КХЛ



28.03.2003 Андрей Коваленко («Локомотив»)

25.01.2004 Андрей Коваленко («Локомотив»)

05.01.2005 Алексей Тертышный («Металлург» Мг)

13.03.2006 Алексей Морозов («Ак Барс»)

02.02.2007 Данис Зарипов («Ак Барс») - 5 шайб

14.03.2008 Збынек Иргл («Локомотив»)



















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