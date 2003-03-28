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Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре


Алексей Морозов

За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче. Нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов еще один раз отметился пента-триком - 5 раз поразил ворота соперника.

Пента-трик

Алексей Морозов («Ак Барс»)
21.11.2008 «Ак Барс» - «Барыс» - 7:0

Список хоккеистов КХЛ, забивавших 4 шайбы в одной игре

Покеры

Штефан Ружичка («Спартак»)
14.11.2008 «Металлург» Нк - «Спартак» - 4:6 

Ярослав Кудрна («Металлург» Мг)
01.12.2008 «Динамо» М - «Металлург» Мг - 5:6

Алексей Морозов («Ак Барс»)
29.10.2009 «Сибирь» - «Ак Барс» - 4:7

Максим Якуценя («Нефтехимик»)
30.11.2009 «Нефтехимик» - «Лада» - 9:2

Денис Платонов («Металлург» Мг)
13.09.2010 «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг - 6:5 ОТ

Олег Петров («Атлант»)
10.12.2010 «Атлант» - СКА - 5:4 ОТ

Томаш Заборски («Авангард»)
28.10.2012 «Авангард» - «Югра» - 5:2

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
30.12.2012 «Металлург» Мг - «Амур» - 7:0

Юнас Андерссон («Атлант»)
10.01.2013 «Атлант» - «Витязь» - 7:3

Найджел Доус («Барыс»)
22.02.2013 «Трактор» - «Барыс» - 3:5

Игорь Григоренко (ЦСКА)
16.11.2014 ЦСКА - «Северсталь» - 8:2

Андреас Турессон («Северсталь»)
24.12.2014 «Северсталь» - «Динамо» М - 5:2

Франсис Паре («Трактор»)
10.01.2015 «Трактор» - «Амур» - 6:4

Евгений Дадонов (СКА)
15.11.2016 СКА - «Барыс» - 9:0

Никита Гусев (СКА)
02.10.2017 «Локомотив» - СКА - 1:6

Николай Прохоркин (СКА)
18.01.2018 СКА - «Адмирал» - 7:2

Даниил Тарасов («Динамо» М)
21.10.2019 «Амур» - «Динамо» М - 1:5

Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)
10.01.2021 «Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 7:3

Джордан Шрёдер («Йокерит»)
24.10.2021 «Йокерит» - «Динамо» Р - 8:0

Джордан Уил («Ак Барс»)
06.11.2021 «Ак Барс» - «Автомобилист» - 5:4

Александр Шаров («Сибирь»)
25.09.2022 «Витязь» - «Сибирь» - 4:5 ОТ

Все покеры и пента-трики с 1996 до образования КХЛ

28.03.2003 Андрей Коваленко («Локомотив»)
25.01.2004 Андрей Коваленко («Локомотив»)
05.01.2005 Алексей Тертышный («Металлург» Мг)
13.03.2006 Алексей Морозов («Ак Барс»)
02.02.2007 Данис Зарипов («Ак Барс») - 5 шайб
14.03.2008 Збынек Иргл («Локомотив»)









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    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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