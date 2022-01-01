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Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала


Сборная России на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала по хоккею 10 раз занимала первое место, 3 раза - второе и 2 раза - третье. В 2015 году команда под руководством Олега Знарка одержала всего одну победу и финишировала на последней строчке.

Напомним, традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Результаты выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала


Год И В ВО ПО П О Место
2006 3 2 0 1 0 7 1-е
2007 3 3 0 0 0 9 1-е
2008 3 3 0 0 0 9 1-е
2009 3 1 1 0 1 5 2-е
2010 3 3 0 0 0 9 1-е
2011 3 1 0 1 1 4 3-е
2012 3 3 0 0 0 9 1-е
2013 3 1 0 0 2 3 3-е
2014 3 3 0 0 0 9 1-е
2015 3 1 0 0 2 3 4-е
2016 3 2 0 0 1 6 2-е
2017 3 3 0 0 0 9 1-е
2018 3 2 1 0 0 8 1-е
2019 3 1 1 0 1 5 2-е
2020 3 2 1 0 0 8 1-е
2021 4 3 0 1 0 10 1-е


Примечание: И - игры, В - победы, ВО - победы в овертайме и по буллитам, ПО - поражения в овертайме и по буллитам, П - поражения, О - набранные очки, Место - итоговое место на турнире.





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