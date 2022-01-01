



Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала по хоккею 10 раз занимала первое место, 3 раза - второе и 2 раза - третье. В 2015 году команда под руководством Олега Знарка одержала всего одну победу и финишировала на последней строчке.



Напомним, традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.



Результаты выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала







Год И В ВО ПО П О Место 2006 3 2 0 1 0 7 1-е 2007 3 3 0 0 0 9 1-е 2008 3 3 0 0 0 9 1-е 2009 3 1 1 0 1 5 2-е 2010 3 3 0 0 0 9 1-е 2011 3 1 0 1 1 4 3-е 2012 3 3 0 0 0 9 1-е 2013 3 1 0 0 2 3 3-е 2014 3 3 0 0 0 9 1-е 2015 3 1 0 0 2 3 4-е 2016 3 2 0 0 1 6 2-е 2017 3 3 0 0 0 9 1-е 2018 3 2 1 0 0 8 1-е 2019 3 1 1 0 1 5 2-е 2020 3 2 1 0 0 8 1-е 2021 4 3 0 1 0 10 1-е



Примечание: И - игры, В - победы, ВО - победы в овертайме и по буллитам, ПО - поражения в овертайме и по буллитам, П - поражения, О - набранные очки, Место - итоговое место на турнире.