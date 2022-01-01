Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала по хоккею 10 раз занимала первое место, 3 раза - второе и 2 раза - третье. В 2015 году команда под руководством Олега Знарка одержала всего одну победу и финишировала на последней строчке.
Напомним, традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.
Результаты выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала
|Год
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|О
|Место
|2006
|3
|2
|0
|1
|0
|7
|1-е
|2007
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2008
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2009
|3
|1
|1
|0
|1
|5
|2-е
|2010
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2011
|3
|1
|0
|1
|1
|4
|3-е
|2012
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2013
|3
|1
|0
|0
|2
|3
|3-е
|2014
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2015
|3
|1
|0
|0
|2
|3
|4-е
|2016
|3
|2
|0
|0
|1
|6
|2-е
|2017
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|1-е
|2018
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|1-е
|2019
|3
|1
|1
|0
|1
|5
|2-е
|2020
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|1-е
|2021
|4
|3
|0
|1
|0
|10
|1-е
Примечание: И - игры, В - победы, ВО - победы в овертайме и по буллитам, ПО - поражения в овертайме и по буллитам, П - поражения, О - набранные очки, Место - итоговое место на турнире.