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Результаты сборной России на Кубке Первого канала



Сборная России на Кубке Первого канала по хоккею

С 14 по 17 декабря 2023 года сборная России по хоккею примет участие в традиционном международном хоккейном турнире - Кубке Первого канала.

Результаты сборной России на Кубке Первого канала


Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала по хоккею 10 раз занимала первое место, 4 раза - второе и 2 раза - третье. В 2015 году команда под руководством Олега Знарка одержала всего одну победу и финишировала на последней строчке. В 2022 году в турнире принимали участие три сборные.

2006 - 7 очков (1-е место)
2007 - 9 очков (1-е место)
2008 - 9 очков (1-е место)
2009 - 5 очков (2-е место)
2010 - 9 очков (1-е место)
2011 - 4 очков (3-е место)
2012 - 9 очков (1-е место)
2013 - 3 очков (3-е место)
2014 - 9 очков (1-е место)
2015 - 3 очков (4-е место)
2016 - 6 очков (2-е место)
2017 - 9 очков (1-е место)
2018 - 8 очков (1-е место)
2019 - 5 очков (2-е место)
2020 - 8 очков (1-е место)
2021 - 10 очков (1-е место)
2022 - 3 очка (2-е место)

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.









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