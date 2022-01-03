КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/2022 стартовал 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Авангардом» и ЦСКА. Завершится первый этап чемпионата 1 марта 2022 года.
В 14-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 24 команды из 6 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 56 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
При составлении расписания на сезон КХЛ руководствовалась интересами сборной России - для национальной команды предусмотрены перерывы для участия в этапах Еврохоккейтура 2021/2022.
КХЛ-2021/2022 - регулярный чемпионат
Расписание и результаты матчей на сегодня.
03.01.2022 10:00 Адмирал - Амур - 3:5
03.01.2022 13:30 Сибирь - Ак Барс - 2:6
03.01.2022 14:00 Барыс - Динамо Р - 7:1
03.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:4 ОТ
03.01.2022 17:00 Локомотив - Динамо М - 1:2
03.01.2022 17:00 Нефтехимик - Торпедо - 2:1
03.01.2022 17:00 Северсталь - Динамо Мн - 3:5
03.01.2022 18:00 ЦСКА - Авангард - 3:2
04.01.2022 17:00 Куньлунь Ред Стар - СКА - 1:5
05.01.2022 09:30 Амур - Ак Барс - 1:2 Б
05.01.2022 12:00 Трактор - Локомотив - 4:3 ОТ
05.01.2022 13:30 Сибирь - Спартак - 1:2 Б
05.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Динамо Р - 6:4
05.01.2022 14:30 ЦСКА - Нефтехимик - 2:1 ОТ
05.01.2022 16:30 Барыс - Металлург Мг - 3:2
05.01.2022 17:00 Авангард - Автомобилист -
05.01.2022 17:00 Витязь - Динамо Мн - 3:4 Б
05.01.2022 17:00 ХК Сочи - Торпедо - 1:2
05.01.2022 19:30 Йокерит - Динамо М - 5:1
06.01.2022 19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 1:7
07.01.2022 10:00 Адмирал - Ак Барс - 4:2
07.01.2022 10:00 Амур - Спартак - 3:2 ОТ
07.01.2022 14:30 ЦСКА - Витязь - 3:4 ОТ
07.01.2022 15:00 Металлург Мг - Локомотив - 3:1
07.01.2022 17:00 СКА - Торпедо - 3:0
07.01.2022 17:00 ХК Сочи - Нефтехимик - 4:1
07.01.2022 17:30 Авангард - Динамо Мн - 3:0
07.01.2022 20:30 Динамо Р - Автомобилист
08.01.2022 17:00ьЙокерит - Салават Юлаев
08.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 0:4
09.01.2022 10:00 Адмирал - Спартак - 4:3
09.01.2022 10:00 Амур - Сибирь - 0:1
09.01.2022 15:30 Автомобилист - Локомотив
09.01.2022 15:30 Металлург Мг - Барыс - 3:4 ОТ
09.01.2022 17:00 Северсталь - ХК Сочи - 4:2
09.01.2022 18:00 Витязь - Авангард - 1:4
09.01.2022 18:00 Динамо М - Нефтехимик - 3:4 Б
09.01.2022 18:00 СКА - ЦСКА
10.01.2022 12:00 Амур - Сибирь - 2:3 Б
10.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 2:4
10.01.2022 20:30 Динамо Р - Салават Юлаев
11.01.2022 19:00 Торпедо - Барыс
11.01.2022 19:30 Витязь - Северсталь - 2:3 ОТ
11.01.2022 19:30 Динамо М - Йокерит - 2:3
11.01.2022 19:30 СКА - Ак Барс - 1:3
11.01.2022 19:30 ЦСКА - ХК Сочи
12.01.2022 12:30 Адмирал - Сибирь - 2:1
12.01.2022 19:00 Нефтехимик - Трактор - 4:2
12.01.2022 19:30 Авангард - Салават Юлаев
12.01.2022 20:30 Динамо Р - Динамо Мн
13.01.2022 17:00 Автомобилист - Северсталь - 5:2
13.01.2022 17:00 Металлург Мг - Йокерит
13.01.2022 19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар
13.01.2022 19:30 Локомотив - Ак Барс
13.01.2022 19:30 Витязь - Барыс
13.01.2022 19:30 Динамо М - Спартак
13.01.2022 19:30 СКА - ХК Сочи - 2:1
14.01.2022 12:30 Адмирал - Сибирь - 3:2
15.01.2022 14:30 Автомобилист - Динамо М
15.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Барыс
15.01.2022 15:00 Металлург Мг - Динамо Р
15.01.2022 15:00 Трактор - Торпедо
15.01.2022 17:00 Авангард - Северсталь
15.01.2022 17:00 Локомотив - СКА
15.01.2022 17:00 ЦСКА - Спартак
15.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс
17.01.2022 16:30 Барыс - Ак Барс
17.01.2022 17:00 Автомобилист - Динамо Р
17.01.2022 17:00 Металлург Мг - Торпедо
17.01.2022 17:00 Салават Юлаев - ЦСКА
17.01.2022 19:10 Динамо Мн - Северсталь
17.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Локомотив
17.01.2022 19:30 Витязь - Нефтехимик
17.01.2022 19:30 СКА - Авангард
17.01.2022 19:30 Спартак - Динамо М
17.01.2022 19:30 ХК Сочи - Адмирал
19.01.2022 15:30 Сибирь - Амур
19.01.2022 17:00 Автомобилист - Торпедо
19.01.2022 17:00 Металлург Мг - Динамо М
19.01.2022 17:00 Салават Юлаев - Ак Барс
19.01.2022 17:00 Трактор - Динамо Р
19.01.2022 19:00 Нефтехимик - ЦСКА
19.01.2022 19:10 Динамо Мн - Витязь
19.01.2022 19:30 Авангард - Барыс
19.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Адмирал
19.01.2022 19:30 Спартак - Локомотив
19.01.2022 19:30 ХК Сочи - Северсталь
19.01.2022 19:30 Йокерит - СКА
21.01.2022 15:30 Сибирь - Адмирал
21.01.2022 19:00 Нефтехимик - Амур
21.01.2022 19:10 Динамо Мн - ХК Сочи
21.01.2022 19:30 Йокерит - Витязь
22.01.2022 17:00 Йокерит - Автомобилист
23.01.2022 17:10 Динамо Мн - Динамо Р