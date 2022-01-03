КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты





Регулярный чемпионат КХЛ-2021/2022 стартовал 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Авангардом» и ЦСКА. Завершится первый этап чемпионата 1 марта 2022 года.



В 14-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 24 команды из 6 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 56 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



При составлении расписания на сезон КХЛ руководствовалась интересами сборной России - для национальной команды предусмотрены перерывы для участия в этапах Еврохоккейтура 2021/2022.









КХЛ-2021/2022 - регулярный чемпионат



Расписание и результаты матчей на сегодня.



03.01.2022 10:00 Адмирал - Амур - 3:5

03.01.2022 13:30 Сибирь - Ак Барс - 2:6

03.01.2022 14:00 Барыс - Динамо Р - 7:1

03.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:4 ОТ

03.01.2022 17:00 Локомотив - Динамо М - 1:2

03.01.2022 17:00 Нефтехимик - Торпедо - 2:1

03.01.2022 17:00 Северсталь - Динамо Мн - 3:5

03.01.2022 18:00 ЦСКА - Авангард - 3:2

04.01.2022 17:00 Куньлунь Ред Стар - СКА - 1:5

05.01.2022 09:30 Амур - Ак Барс - 1:2 Б

05.01.2022 12:00 Трактор - Локомотив - 4:3 ОТ

05.01.2022 13:30 Сибирь - Спартак - 1:2 Б

05.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Динамо Р - 6:4

05.01.2022 14:30 ЦСКА - Нефтехимик - 2:1 ОТ

05.01.2022 16:30 Барыс - Металлург Мг - 3:2

05.01.2022 17:00 Авангард - Автомобилист -

05.01.2022 17:00 Витязь - Динамо Мн - 3:4 Б

05.01.2022 17:00 ХК Сочи - Торпедо - 1:2

05.01.2022 19:30 Йокерит - Динамо М - 5:1

06.01.2022 19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 1:7

07.01.2022 10:00 Адмирал - Ак Барс - 4:2

07.01.2022 10:00 Амур - Спартак - 3:2 ОТ

07.01.2022 14:30 ЦСКА - Витязь - 3:4 ОТ

07.01.2022 15:00 Металлург Мг - Локомотив - 3:1

07.01.2022 17:00 СКА - Торпедо - 3:0

07.01.2022 17:00 ХК Сочи - Нефтехимик - 4:1

07.01.2022 17:30 Авангард - Динамо Мн - 3:0

07.01.2022 20:30 Динамо Р - Автомобилист

08.01.2022 17:00ьЙокерит - Салават Юлаев

08.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 0:4

09.01.2022 10:00 Адмирал - Спартак - 4:3

09.01.2022 10:00 Амур - Сибирь - 0:1

09.01.2022 15:30 Автомобилист - Локомотив

09.01.2022 15:30 Металлург Мг - Барыс - 3:4 ОТ

09.01.2022 17:00 Северсталь - ХК Сочи - 4:2

09.01.2022 18:00 Витязь - Авангард - 1:4

09.01.2022 18:00 Динамо М - Нефтехимик - 3:4 Б

09.01.2022 18:00 СКА - ЦСКА

10.01.2022 12:00 Амур - Сибирь - 2:3 Б

10.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Трактор - 2:4

10.01.2022 20:30 Динамо Р - Салават Юлаев

11.01.2022 19:00 Торпедо - Барыс

11.01.2022 19:30 Витязь - Северсталь - 2:3 ОТ

11.01.2022 19:30 Динамо М - Йокерит - 2:3

11.01.2022 19:30 СКА - Ак Барс - 1:3

11.01.2022 19:30 ЦСКА - ХК Сочи

12.01.2022 12:30 Адмирал - Сибирь - 2:1

12.01.2022 19:00 Нефтехимик - Трактор - 4:2

12.01.2022 19:30 Авангард - Салават Юлаев

12.01.2022 20:30 Динамо Р - Динамо Мн

13.01.2022 17:00 Автомобилист - Северсталь - 5:2

13.01.2022 17:00 Металлург Мг - Йокерит

13.01.2022 19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар

13.01.2022 19:30 Локомотив - Ак Барс

13.01.2022 19:30 Витязь - Барыс

13.01.2022 19:30 Динамо М - Спартак

13.01.2022 19:30 СКА - ХК Сочи - 2:1

14.01.2022 12:30 Адмирал - Сибирь - 3:2

15.01.2022 14:30 Автомобилист - Динамо М

15.01.2022 14:30 Салават Юлаев - Барыс

15.01.2022 15:00 Металлург Мг - Динамо Р

15.01.2022 15:00 Трактор - Торпедо

15.01.2022 17:00 Авангард - Северсталь

15.01.2022 17:00 Локомотив - СКА

15.01.2022 17:00 ЦСКА - Спартак

15.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Ак Барс

17.01.2022 16:30 Барыс - Ак Барс

17.01.2022 17:00 Автомобилист - Динамо Р

17.01.2022 17:00 Металлург Мг - Торпедо

17.01.2022 17:00 Салават Юлаев - ЦСКА

17.01.2022 19:10 Динамо Мн - Северсталь

17.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Локомотив

17.01.2022 19:30 Витязь - Нефтехимик

17.01.2022 19:30 СКА - Авангард

17.01.2022 19:30 Спартак - Динамо М

17.01.2022 19:30 ХК Сочи - Адмирал

19.01.2022 15:30 Сибирь - Амур

19.01.2022 17:00 Автомобилист - Торпедо

19.01.2022 17:00 Металлург Мг - Динамо М

19.01.2022 17:00 Салават Юлаев - Ак Барс

19.01.2022 17:00 Трактор - Динамо Р

19.01.2022 19:00 Нефтехимик - ЦСКА

19.01.2022 19:10 Динамо Мн - Витязь

19.01.2022 19:30 Авангард - Барыс

19.01.2022 19:30 Куньлунь Ред Стар - Адмирал

19.01.2022 19:30 Спартак - Локомотив

19.01.2022 19:30 ХК Сочи - Северсталь

19.01.2022 19:30 Йокерит - СКА

21.01.2022 15:30 Сибирь - Адмирал

21.01.2022 19:00 Нефтехимик - Амур

21.01.2022 19:10 Динамо Мн - ХК Сочи

21.01.2022 19:30 Йокерит - Витязь

22.01.2022 17:00 Йокерит - Автомобилист

23.01.2022 17:10 Динамо Мн - Динамо Р