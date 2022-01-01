Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина





Лучшие команды регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.



Регламент Кубка Гагарина 2022



В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Начало плей-офф КХЛ в 2022 году запланировано на 4 марта.









1/8 финала



Если плей-офф КХЛ начнется завтра. Какие команды станут участниками Кубка Гагарина в 2022 году. Пары на 22 января.



Западная конференция



СКА - «Динамо» Мн

«Динамо» М - «Локомотив»

«Йокерит» - «Спартак»

ЦСКА - «Северсталь»



Восточная конференция



«Трактор» - «Барыс»

«Металлург» Мг - «Нефтехимик»

«Ак Барс» - «Сибирь»

«Салават Юлаев» - «Авангард»







1/8 финала

«Запад»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 г.

«Восток»: 5, 6, 8, 9, 11, 13 и 15 марта 2022 г.



1/4 финала

«Запад»: с 17 по 30 марта 2022 г.

«Восток»: с 17 по 30 марта 2022 г.



1/2 финала

«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2022 г.

«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2022 г.



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2022 г.