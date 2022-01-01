Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

Лучшие команды регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.
Регламент Кубка Гагарина 2022
В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.
Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.
Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Начало плей-офф КХЛ в 2022 году запланировано на 4 марта.
1/8 финала
Если плей-офф КХЛ начнется завтра. Какие команды станут участниками Кубка Гагарина в 2022 году. Пары на 22 января.
Западная конференция
СКА - «Динамо» Мн
«Динамо» М - «Локомотив»
«Йокерит» - «Спартак»
ЦСКА - «Северсталь»
Восточная конференция
«Трактор» - «Барыс»
«Металлург» Мг - «Нефтехимик»
«Ак Барс» - «Сибирь»
«Салават Юлаев» - «Авангард»
Обладатели Кубка Гагарина
Самые продолжительные матчи в истории КХЛ
Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022
1/8 финала
«Запад»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 г.
«Восток»: 5, 6, 8, 9, 11, 13 и 15 марта 2022 г.
1/4 финала
«Запад»: с 17 по 30 марта 2022 г.
«Восток»: с 17 по 30 марта 2022 г.
1/2 финала
«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2022 г.
«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2022 г.
Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2022 г.