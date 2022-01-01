Кубок Первого канала по хоккею 2022





Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на «ЦСКА-Арене». Турнир, в котором по традиции примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура 2022/2023.



В 2021 году кроме четырех постоянных участников в традиционном декабрьском турнире приняла участие сборная Канады, результаты матчей с которой не учитывались в общем зачете Евротура.



Кроме российского этапа четыре сильнейшие сборные континента примут участие в «Кубке Карьяла», Шведских и Чешских играх.



Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2022



15 декабря 2022, четверг

Чехия - Финляндия

Россия - Швеция



17 декабря 2022, суббота

Финляндия - Швеция

Россия - Чехия



18 декабря 2022, воскресенье

Швеция - Чехия

Россия - Финляндия



Результаты сборной России на Кубке Первого канала 2021



На Кубке Первого канала в 2021 году сборная России одержала три победы, проиграла один матч в овертайме и в итоге заняла первое место.



Россия - Канада - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

В составе российской сборной шайбы забросили Егор Коршков, Александр Елесин (оба - «Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА) и Вадим Шипачев («Динамо» М).



Россия - Швеция - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Победную шайбу забил защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов.



Россия - Чехия - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Дублем в матче отметился форвард ЦСКА Михаил Григоренко, остальные три шайбы провели Арсений Грицюк («Авангард»), Даниил Вовченко («Северсталь») и Артем Анисимов («Локомотив»).



Россия - Финляндия - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

В основное время шайбы забросили защитники Артем Минулин («Металлург») и Вячеслав Войнов.



Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России на Кубке Первого канала



Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала (2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021), четыре раза финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.











МЧМ 2021/2022 - молодежный чемпионат мира по хоккею Шведские хоккейные игры 2017. Россия - Швеция Кубок Первого канала по хоккею 2016. Россия - Чехия Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала Кубок Первого канала по хоккею 2014. Россия выиграла у Финляндии











