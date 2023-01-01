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Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей, результаты, турнирная таблица



Кубок Первого канала по хоккею 2023

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

В турнире примут участие хоккеисты из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Россию будет представлять сборная, составленная из хоккеистов не старше 25 лет.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала (2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021), пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2023


14 декабря, четверг
14:00 Белоруссия - Китай
18.30 Россия - Казахстан

16 декабря, суббота
11:00 Казахстан - Китай
15:00 Россия - Белоруссия

17 декабря, воскресенье
11:00 Белоруссия - Казахстан
15:00 Россия - Китай

Турнирная таблица: 1. Россия - 0 очков, 2. Белоруссия - 0, 3. Казахстан - 0.

Сборная России на Кубке Первого канала 2022


На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России одержала победу над Казахстаном, проиграла Белоруссии в серии буллитов и в итоге заняла второе место.

Россия - Казахстан - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
В составе российской сборной шайбы забросили Дмитрий Воронков (2), Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин и Кирилл Семенов..

Россия - Белоруссия - 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Дублем в матче отметился Александр Кадейкин, остальные две шайбы провели Максим Мамин и Илья Сафонов.









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