



Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене. В турнире примут участие хоккеисты из России, Белоруссии и Казахстана.



В 2021 году кроме четырех постоянных участников (Россия, Швеция, Чехия и Финляндия) в Кубке Первого канала принимала участие сборная Канады, результаты матчей с которой не учитывались в общем зачете Евротура.



Состав сборной России на Кубок первого канала 2022





Кубок Первого канала 2022: расписание, результаты



15 декабря, четверг



Белоруссия - Казахстан - 4:1



16 декабря, пятница



Международный турнир в формате «3 на 3»



Белоруссия - Китай - 5:3

Россия - Казахстан - 2:3 Б

Россия - Китай - 9:2

Белоруссия - Казахстан - 7:1



1. Белоруссия - 4 очка, 2. Россия - 3, 3. Казахстан - 2, 4. Китай - 0.



17 декабря, суббота



Россия - Казахстан - 6:2



18 декабря, воскресенье



14:30 Россия - Белоруссия



Время начала матчей - московское.





Сборная России на Кубке Первого канала 2021



На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России одержала три победы, проиграла один матч в овертайме и в итоге заняла первое место.



Россия - Канада - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

В составе российской сборной шайбы забросили Егор Коршков, Александр Елесин (оба - «Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА) и Вадим Шипачев («Динамо» М).



Россия - Швеция - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Победную шайбу забил защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов.



Россия - Чехия - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Дублем в матче отметился форвард ЦСКА Михаил Григоренко, остальные три шайбы провели Арсений Грицюк («Авангард»), Даниил Вовченко («Северсталь») и Артем Анисимов («Локомотив»).



Россия - Финляндия - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

В основное время шайбы забросили защитники Артем Минулин («Металлург») и Вячеслав Войнов.





Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала (2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021), четыре раза финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.