



Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Москве на ЦСКА Арене. В турнире примут участие хоккеисты из России, Белоруссии и Казахстана.



Четвертым участником может стать сборная России, составленная из хоккеистов не старше 25 лет. Полный состав декабрьского турнира станет известен в ноябре.



Состав сборной России на Кубок первого канала 2023





Кубок Первого канала 2023: расписание, результаты



Расписание турнира станет известно позднее.



Турнирная таблица: 1. Россия - 0 очков, 2. Белоруссия - 0, 3. Казахстан - 0.





Сборная России на Кубке Первого канала 2022



На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России одержала победу над Казахстаном, проиграла Белоруссии в серии буллитов и в итоге заняла второе место.



Россия - Казахстан - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

В составе российской сборной шайбы забросили Дмитрий Воронков (2), Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин и Кирилл Семенов..



Россия - Белоруссия - 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Дублем в матче отметился Александр Кадейкин, остальные две шайбы провели Максим Мамин и Илья Сафонов.





Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала (2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021), пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.