



Лучшие команды регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.





Регламент Кубка Гагарина 2022



В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Начало плей-офф КХЛ в 2022 году запланировано на 1 марта.



5 февраля КХЛ объявила о досрочном окончании регулярного чемпионата. Пары плей-офф определены по проценту набранных очков.









1/8 финала



Западная конференция



СКА - «Динамо» Мн - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта

«Йокерит» - «Спартак» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

ЦСКА - «Локомотив» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Динамо» М - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта



Восточная конференция



«Металлург» Мг - «Барыс» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Трактор» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Салават Юлаев» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта

«Ак Барс» - «Авангард» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта





Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022



1/8 финала

«Запад»: с 1 по 14 марта

«Восток»: с 1 по 14 марта



1/4 финала

«Запад»: с 17 по 30 марта

«Восток»: с 17 по 30 марта



1/2 финала

«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля

«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля