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Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина


Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

Лучшие команды регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

Регламент Кубка Гагарина 2022


В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.

Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Начало плей-офф КХЛ в 2022 году запланировано на 1 марта.

5 февраля КХЛ объявила о досрочном окончании регулярного чемпионата. Пары плей-офф определены по проценту набранных очков.



1/8 финала

Западная конференция

СКА - «Динамо» Мн - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта
«Йокерит» - «Спартак» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта
ЦСКА - «Локомотив» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта
«Динамо» М - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта

Восточная конференция

«Металлург» Мг - «Барыс» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта
«Трактор» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта
«Салават Юлаев» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта
«Ак Барс» - «Авангард» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта




Обладатели Кубка Гагарина

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ


Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022


1/8 финала
«Запад»: с 1 по 14 марта
«Восток»: с 1 по 14 марта

1/4 финала
«Запад»: с 17 по 30 марта
«Восток»: с 17 по 30 марта

1/2 финала
«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля
«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля





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  • Обладатели Кубка Гагарина
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