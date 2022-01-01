Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина





Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022, занявшие места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.



В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков.







Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022



1/8 финала



Западная конференция



СКА - «Динамо» Мн - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта

«Йокерит» - «Спартак» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

ЦСКА - «Локомотив» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Динамо» М - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта



«Йокерит» отказался от участия в плей-офф.



Восточная конференция



«Металлург» Мг - «Барыс» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Трактор» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта

«Салават Юлаев» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта

«Ак Барс» - «Авангард» - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта





Обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ





Полное расписание матчей Кубка Гагарина 2022



1/8 финала

«Запад»: с 1 по 14 марта

«Восток»: с 1 по 14 марта



1/4 финала

«Запад»: с 17 по 30 марта

«Восток»: с 17 по 30 марта



1/2 финала

«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля

«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля