



16 лучших команд регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022, занявшие места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.



В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.







Расписание матчей Кубка Гагарина КХЛ 2022



1/8 финала



Западная конференция



СКА - Динамо Мн - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)

Йокерит - Спартак - 0-4

ЦСКА - Локомотив - 1-0 (4:3 ОТ - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Динамо М - Северсталь - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)



Восточная конференция



Металлург - Барыс - 0-1 (2:3 - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Трактор - Нефтехимик - 1-0 (4:3 - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Салават Юлаев - Сибирь - 1-0 (2:1 - 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)

Ак Барс - Авангард - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)





Обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ





Полное расписание матчей плей-офф КХЛ 2022



1/8 финала

Запад: с 1 по 14 марта

Восток: с 1 по 14 марта



1/4 финала

Запад: с 17 по 30 марта

Восток: с 17 по 30 марта



1/2 финала

Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля

Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля