16 лучших команд регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022, занявшие места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.
Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.
В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.
Расписание матчей Кубка Гагарина КХЛ 2022
1/8 финала
Западная конференция
СКА - Динамо Мн - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Йокерит - Спартак - 0-4
ЦСКА - Локомотив - 1-0 (4:3 ОТ - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Динамо М - Северсталь - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Восточная конференция
Металлург - Барыс - 0-1 (2:3 - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Трактор - Нефтехимик - 1-0 (4:3 - 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Салават Юлаев - Сибирь - 1-0 (2:1 - 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Ак Барс - Авангард - 0-0 (2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Обладатели Кубка Гагарина
Самые продолжительные матчи в истории КХЛ
Полное расписание матчей плей-офф КХЛ 2022
1/8 финала
Запад: с 1 по 14 марта
Восток: с 1 по 14 марта
1/4 финала
Запад: с 17 по 30 марта
Восток: с 17 по 30 марта
1/2 финала
Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля
Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля
Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля