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Плей-офф КХЛ - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей


Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.

В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.



Расписание матчей и результаты Кубка Гагарина КХЛ 2022

1/8 финала

Западная конференция

СКА - Динамо Мн - 1-0 (8:3 - 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Йокерит - Спартак - 0-4
ЦСКА - Локомотив - 2-0 (4:3 ОТ, 4:1 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Динамо М - Северсталь - 0-1 (3:6 - 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)

Восточная конференция

Металлург - Барыс - 1-1 (2:3. 6:2 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Трактор - Нефтехимик - 2-0 (4:3, 2:1 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)
Салават Юлаев - Сибирь - 2-0 (2:1, 4:2 - 6, 8, 10, 12 и 14 марта)
Ак Барс - Авангард - 0-1 (1:2 ОТ - 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта)


Обладатели Кубка Гагарина

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ


Полное расписание матчей плей-офф КХЛ 2022


1/8 финала
Запад: с 1 по 14 марта
Восток: с 1 по 14 марта

1/4 финала
Запад: с 17 по 30 марта
Восток: с 17 по 30 марта

1/2 финала
Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля
Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля









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    Плей-офф КХЛ - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 на 4 марта по каналам ТВ

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