Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей





В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед. Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.



В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.







Расписание матчей и результаты Кубка Гагарина КХЛ 2022



1/8 финала



Западная конференция



СКА - Динамо Мн - 2-0 (8:3, 3:1 - 6, 8, 10, 12 и 14 марта)

Йокерит - Спартак - 0-4

ЦСКА - Локомотив - 2-0 (4:3 ОТ, 4:1 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Динамо М - Северсталь - 0-2 (3:6, 3:4 - 6, 8, 10, 12 и 14 марта)



Восточная конференция



Металлург - Барыс - 1-1 (2:3. 6:2 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Трактор - Нефтехимик - 2-0 (4:3, 2:1 - 5, 7, 9, 11 и 13 марта)

Салават Юлаев - Сибирь - 2-0 (2:1, 4:2 - 6, 8, 10, 12 и 14 марта)

Ак Барс - Авангард - 0-2 (1:2 ОТ, 2:5 - 6, 8, 10, 12 и 14 марта)





Обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ





Полное расписание матчей плей-офф КХЛ 2022



1/8 финала

Запад: с 1 по 14 марта

Восток: с 1 по 14 марта



1/4 финала

Запад: с 17 по 30 марта

Восток: с 17 по 30 марта



1/2 финала

Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля

Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля