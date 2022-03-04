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Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2022). Расписание и результаты матчей


Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала плей-офф проводятся до четырех побед.

В 2022 году пары плей-офф КХЛ определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.



Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022

1/8 финала

СКА - Динамо Мн - 4-0 (8:3, 3:1, 3:2, 4:3)
Йокерит - Спартак - 0-4
ЦСКА - Локомотив - 4-0 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 4ОТ, 4:1)
Динамо М - Северсталь - 4-3 (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1)
Металлург - Барыс - 4-1 (2:3. 6:2, 5:3, 5:2, 3:1)
Трактор - Нефтехимик - 4-0 (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2)
Салават Юлаев - Сибирь - 4-1 (2:1, 4:2, 1:2 3ОТ, 6:3, 3:2)
Ак Барс - Авангард - 2-4 (1:2 ОТ, 2:5, 0:2, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 0:2)

1/4 финала

СКА - Спартак - 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта
ЦСКА - Динамо М - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта
Металлург - Авангард - 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта
Трактор - Салават Юлаев - 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта


Обладатели Кубка Гагарина

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ


Полное расписание матчей Кубка Гагарина 2022


1/8 финала
Запад: с 1 по 14 марта
Восток: с 1 по 14 марта

1/4 финала
Запад: с 17 по 30 марта
Восток: с 17 по 30 марта

1/2 финала
Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля
Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля









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