Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина на 4 апреля





В плей-офф КХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



В этом году пары плей-офф определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.



Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2021/2022



1/8 финала



СКА - Динамо Мн - 4-0 (8:3, 3:1, 3:2, 4:3)

Йокерит - Спартак - 0-4

ЦСКА - Локомотив - 4-0 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 4ОТ, 4:1)

Динамо М - Северсталь - 4-3 (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1)

Металлург - Барыс - 4-1 (2:3. 6:2, 5:3, 5:2, 3:1)

Трактор - Нефтехимик - 4-0 (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2)

Салават Юлаев - Сибирь - 4-1 (2:1, 4:2, 1:2 3ОТ, 6:3, 3:2)

Ак Барс - Авангард - 2-4 (1:2 ОТ, 2:5, 0:2, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 0:2)



1/4 финала



СКА - Спартак - 4-1 (1:6, 2:1, 2:1, 2:1 ОТ, 2:1)

ЦСКА - Динамо М - 4-0 (3:2, 4:2, 2:1, 6:3)

Металлург - Авангард - 4-3 (1:8, 5:7, 5:2. 5:1, 5:2, 1:5, 4:0)

Трактор - Салават Юлаев - 4-2 (0-1, 4:1, 1:3, 7:1, 2:1, 2:1)



1/2 финала



СКА - ЦСКА - 0-1 (1:3 - 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля)

Металлург - Трактор - 1-0 (3:2 - 5, 7, 9, 11, 13, 15 апреля)







Обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ





Полное расписание оставшихся матчей Кубка Гагарина 2022



1/2 финала

Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля

Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля