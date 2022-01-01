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Расписание плей-офф КХЛ 2021/2022. Результаты матчей на 22 марта


Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

В плей-офф КХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

В этом году пары плей-офф определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.



Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2021/2022

1/8 финала

СКА - Динамо Мн - 4-0 (8:3, 3:1, 3:2, 4:3)
Йокерит - Спартак - 0-4
ЦСКА - Локомотив - 4-0 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 4ОТ, 4:1)
Динамо М - Северсталь - 4-3 (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1)
Металлург - Барыс - 4-1 (2:3. 6:2, 5:3, 5:2, 3:1)
Трактор - Нефтехимик - 4-0 (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2)
Салават Юлаев - Сибирь - 4-1 (2:1, 4:2, 1:2 3ОТ, 6:3, 3:2)
Ак Барс - Авангард - 2-4 (1:2 ОТ, 2:5, 0:2, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 0:2)

1/4 финала

СКА - Спартак - 1-1 (1:6, 2:1 - 22, 24, 26, 28, 30 марта)
ЦСКА - Динамо М - 3-0 (3:2, 4:2, 2:1 - 23, 25, 27, 29 марта)
Металлург - Авангард - 0-2 (1:8, 5:7 - 22, 24, 26, 28, 30 марта)
Трактор - Салават Юлаев - 1-2 (0-1, 4:1, 1:3 - 23, 25, 27, 29 марта)


Обладатели Кубка Гагарина

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ


Полное расписание оставшихся матчей Кубка Гагарина 2022

1/2 финала
Запад: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля
Восток: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 22 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание плей-офф КХЛ 2021/2022. Результаты матчей на 22 марта

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