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Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина


Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

В плей-офф КХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

В этом году пары плей-офф определены по проценту набранных очков в регулярном сезоне.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2021/2022

1/8 финала

СКА - Динамо Мн - 4-0 (8:3, 3:1, 3:2, 4:3)
Йокерит - Спартак - 0-4
ЦСКА - Локомотив - 4-0 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 4ОТ, 4:1)
Динамо М - Северсталь - 4-3 (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1)
Металлург - Барыс - 4-1 (2:3. 6:2, 5:3, 5:2, 3:1)
Трактор - Нефтехимик - 4-0 (4:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2)
Салават Юлаев - Сибирь - 4-1 (2:1, 4:2, 1:2 3ОТ, 6:3, 3:2)
Ак Барс - Авангард - 2-4 (1:2 ОТ, 2:5, 0:2, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 0:2)

1/4 финала

СКА - Спартак - 4-1 (1:6, 2:1, 2:1, 2:1 ОТ, 2:1)
ЦСКА - Динамо М - 4-0 (3:2, 4:2, 2:1, 6:3)
Металлург - Авангард - 4-3 (1:8, 5:7, 5:2. 5:1, 5:2, 1:5, 4:0)
Трактор - Салават Юлаев - 4-2 (0-1, 4:1, 1:3, 7:1, 2:1, 2:1)

1/2 финала

СКА - ЦСКА - 2-2 (1:3, 2:1, 2:6, 3:2 - 10, 12, 14 апреля)
Металлург - Трактор - 2-1 (3:2, 4:6, 2:1 - 9, 11, 13, 15 апреля)

Обладатели Кубка Гагарина

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ


Полное расписание оставшихся матчей Кубка Гагарина 2022

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля









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