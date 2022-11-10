КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 11 ноября, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты, где смотреть прямые трансляции
10 ноября 2022, четверг
12:00 Амур - СКА - 2:1 ОТ
12:30 Адмирал - Трактор - 3:0
15:30 Сибирь - Динамо М - 5:3
19:00 Куньлунь Ред Стар - Автомобилист - 1:5
19:00 Северсталь - Нефтехимик - 3:0
19:00 Торпедо - Ак Барс - 6:4
11 ноября 2022, пятница
17:00 Металлург Мг - Барыс (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев - Авангард (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Спартак (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)
12 ноября 2022, суббота
10:00 Адмирал - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
13:00 Витязь - Автомобилист (КХЛ)
13:30 Сибирь - СКА (КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
17:00 ХК Сочи - Торпедо (КХЛ, КХЛ Prime)
13 ноября 2022, воскресенье
14:00 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Ак Барс - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - Динамо Мн (КХЛ)
Время начала матчей - московское.