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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 12 ноября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

11 ноября 2022, пятница

17:00 Металлург Мг - Барыс - 3:2 Б
17:00 Салават Юлаев - Авангард - 3:4 Б
19:30 ЦСКА - Спартак - 1:2
19:30 Динамо Мн - Локомотив - 2:1

12 ноября 2022, суббота

10:00 Адмирал - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
13:00 Витязь - Автомобилист (КХЛ)
13:30 Сибирь - СКА (КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
17:00 ХК Сочи - Торпедо (КХЛ, КХЛ Prime)

13 ноября 2022, воскресенье

14:00 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Ак Барс - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - Динамо Мн (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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