КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



14 ноября 2022, понедельник



12:00 Амур - Трактор - 2:0

19:00 Куньлунь Ред Стар - Торпедо - 0:5

19:00 Локомотив - Северсталь - 2:3 ОТ

19:00 Витязь - Нефтехимик - 4:5

19:30 Динамо М - Спартак - 2:3 Б



15 ноября 2022, вторник



17:00 Автомобилист - Барыс

17:00 Металлург Мг - Сибирь (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (КХЛ)

19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - Адмирал (КХЛ)



16 ноября 2022, среда



12:00 Амур - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 Витязь - Торпедо (КХЛ)

19:30 Спартак - Северсталь (КХЛ Prime)



17 ноября 2022, четверг



16:30 Авангард - ХК Сочи (КХЛ)

17:00 Автомобилист - Металлург Мг (КХЛ Prime)

19:10 Динамо Мн - Сибирь

19:30 Ак Барс - СКА (КХЛ Prime)

19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

19:30 Динамо М - Адмирал



Время начала матчей - московское.