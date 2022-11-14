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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

14 ноября 2022, понедельник

12:00 Амур - Трактор - 2:0
19:00 Куньлунь Ред Стар - Торпедо - 0:5
19:00 Локомотив - Северсталь - 2:3 ОТ
19:00 Витязь - Нефтехимик - 4:5
19:30 Динамо М - Спартак - 2:3 Б

15 ноября 2022, вторник

17:00 Автомобилист - Барыс
17:00 Металлург Мг - Сибирь (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (КХЛ)
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Адмирал (КХЛ)

16 ноября 2022, среда

12:00 Амур - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Витязь - Торпедо (КХЛ)
19:30 Спартак - Северсталь (КХЛ Prime)

17 ноября 2022, четверг

16:30 Авангард - ХК Сочи (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Сибирь
19:30 Ак Барс - СКА (КХЛ Prime)
19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 Динамо М - Адмирал

Время начала матчей - московское.









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