КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты, где смотреть прямые трансляции
14 ноября 2022, понедельник
12:00 Амур - Трактор - 2:0
19:00 Куньлунь Ред Стар - Торпедо - 0:5
19:00 Локомотив - Северсталь - 2:3 ОТ
19:00 Витязь - Нефтехимик - 4:5
19:30 Динамо М - Спартак - 2:3 Б
15 ноября 2022, вторник
17:00 Автомобилист - Барыс
17:00 Металлург Мг - Сибирь (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (КХЛ)
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Адмирал (КХЛ)
16 ноября 2022, среда
12:00 Амур - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Витязь - Торпедо (КХЛ)
19:30 Спартак - Северсталь (КХЛ Prime)
17 ноября 2022, четверг
16:30 Авангард - ХК Сочи (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Сибирь
19:30 Ак Барс - СКА (КХЛ Prime)
19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 Динамо М - Адмирал
Время начала матчей - московское.