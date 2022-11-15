КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 16 ноября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



15 ноября 2022, вторник



17:00 Автомобилист - Барыс - 2:0

17:00 Металлург Мг - Сибирь - 4:2

17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи - 3:4 ОТ

19:30 СКА - Динамо Мн - 7:2

19:30 ЦСКА - Адмирал - 2:0



16 ноября 2022, среда



12:00 Амур - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)

19:30 Витязь - Торпедо (КХЛ)

19:30 Спартак - Северсталь (КХЛ Prime)



17 ноября 2022, четверг



16:30 Авангард - ХК Сочи (КХЛ)

17:00 Автомобилист - Металлург Мг (КХЛ Prime)

19:10 Динамо Мн - Сибирь

19:30 Ак Барс - СКА (КХЛ Prime)

19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

19:30 Динамо М - Адмирал



18 ноября 2022, пятница



19:00 Торпедо - Северсталь (КХЛ)

19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ, КХЛ Prime)



19 ноября 2022, суббота



13:00 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ)

14:00 Барыс - Амур

14:30 Салават Юлаев - Сибирь (КХЛ)

14:30 Трактор - Металлург Мг (КХЛ Prime)

15:00 Автомобилист - ХК Сочи

17:00 Нефтехимик - СКА (КХЛ Prime)

17:00 Динамо М - Куньлунь Ред Стар

17:10 Динамо Мн - Адмирал (КХЛ)



20 ноября 2022, воскресенье



13:00 Спартак - Локомотив (КХЛ Prime)

17:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.