Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 17 ноября, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

16 ноября 2022, среда

12:00 Амур - Трактор - 2:3 Б
19:30 Витязь - Торпедо - 2:1 ОТ
19:30 Спартак - Северсталь - 4:2

17 ноября 2022, четверг

16:30 Авангард - ХК Сочи (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:10 Динамо Мн - Сибирь
19:30 Ак Барс - СКА (КХЛ Prime)
19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 Динамо М - Адмирал

18 ноября 2022, пятница

19:00 Торпедо - Северсталь (КХЛ)
19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19 ноября 2022, суббота

13:00 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ)
14:00 Барыс - Амур
14:30 Салават Юлаев - Сибирь (КХЛ)
14:30 Трактор - Металлург Мг (КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - ХК Сочи
17:00 Нефтехимик - СКА (КХЛ Prime)
17:00 Динамо М - Куньлунь Ред Стар
17:10 Динамо Мн - Адмирал (КХЛ)

20 ноября 2022, воскресенье

13:00 Спартак - Локомотив (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









  • Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции
  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 17 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 17 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.









    Курс евро ЦБ РФ на 17 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 17 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Коронавирус - статистика 16 ноября 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Стальной Конь на карте Орловской области
    Где находится Артемовск (Бахмут) на карте Донецкой области, ДНР
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 16 ноября 2022
    Карта Украины с областями и городами на русском в 2022 году
    Где находится Пшеводув на карте Польши, на границе с Украиной
    Разговоры о важном 21 ноября 2022, материалы для классного часа
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru