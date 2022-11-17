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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 18 ноября, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

17 ноября 2022, четверг

16:30 Авангард - ХК Сочи - 5:4 ОТ
17:00 Автомобилист - Металлург Мг - 4:3 ОТ
19:10 Динамо Мн - Сибирь - 1:2 ОТ
19:30 Ак Барс - СКА - 5:2
19:30 Локомотив - Куньлунь Ред Стар - 2:3 Б
19:30 Динамо М - Адмирал - 1:2

18 ноября 2022, пятница

19:00 Торпедо - Северсталь (КХЛ)
19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19 ноября 2022, суббота

13:00 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ)
14:00 Барыс - Амур
14:30 Салават Юлаев - Сибирь (КХЛ)
14:30 Трактор - Металлург Мг (КХЛ Prime)
15:00 Автомобилист - ХК Сочи
17:00 Нефтехимик - СКА (КХЛ Prime)
17:00 Динамо М - Куньлунь Ред Стар
17:10 Динамо Мн - Адмирал (КХЛ)

20 ноября 2022, воскресенье

13:00 Спартак - Локомотив (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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