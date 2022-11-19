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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 20 ноября, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

19 ноября 2022, суббота

13:00 Авангард - Ак Барс - 2:1 ОТ
14:00 Барыс - Амур - 1:3
14:30 Салават Юлаев - Сибирь - 1:2
14:30 Трактор - Металлург Мг - 1:2 ОТ
15:00 Автомобилист - ХК Сочи - 8:2
17:00 Нефтехимик - СКА - 2:1
17:00 Динамо М - Куньлунь Ред Стар - 5:3
17:10 Динамо Мн - Адмирал - 3:4 Б

20 ноября 2022, воскресенье

13:00 Спартак - Локомотив (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ Prime)

21 ноября 2022, понедельник

15:30 Сибирь - Ак Барс (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Салават Юлаев (КХЛ)
17:00 Трактор - Амур
19:00 Нефтехимик - Адмирал (КХЛ, КХЛ Prime)

22 ноября 2022, вторник

19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ)
19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар
19:10 Динамо Мн - Витязь
19:30 СКА - ЦСКА (КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Локомотив

23 ноября 2022, среда

15:30 Сибирь - Амур
16:30 Авангард - Спартак (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Ак Барс
17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ)
17:00 Трактор - Автомобилист

24 ноября 2022, четверг

19:00 Северсталь - Витязь
19:00 Торпедо - ЦСКА (КХЛ)
19:10 Динамо Мн - Динамо М
19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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