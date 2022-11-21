КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



21 ноября 2022, понедельник



15:30 Сибирь - Ак Барс - 4:2

16:30 Барыс - Салават Юлаев - 4:1

17:00 Трактор - Амур - 3:2

19:00 Нефтехимик - Адмирал - 1:0



22 ноября 2022, вторник



19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ)

19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар

19:10 Динамо Мн - Витязь

19:30 СКА - ЦСКА (КХЛ Prime)

19:30 ХК Сочи - Локомотив



23 ноября 2022, среда



15:30 Сибирь - Амур

16:30 Авангард - Спартак (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Ак Барс

17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ)

17:00 Трактор - Автомобилист



24 ноября 2022, четверг



19:00 Северсталь - Витязь

19:00 Торпедо - ЦСКА (КХЛ)

19:10 Динамо Мн - Динамо М

19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.