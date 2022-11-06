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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 7 ноября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

6 ноября 2022, воскресенье

10:00 Адмирал - Динамо М - 2:1
13:30 Авангард - Витязь - 3:1
17:00 Северсталь - Ак Барс - 2:3 ОТ
17:10 Динамо Мн - ХК Сочи - 4:3 ОТ

7 ноября 2022, понедельник

17:00 Трактор - Сибирь (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев
19:30 Торпедо - Спартак (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Локомотив (КХЛ Prime)

8 ноября 2022, вторник

12:00 Амур - Динамо М (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - СКА (КХЛ)
16:30 Барыс - Витязь (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Ак Барс (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Автомобилист (КХЛ)

9 ноября 2022, среда

17:00 Металлург Мг - Авангард (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Локомотив (КХЛ)
19:30 Динамо Мн - Спартак (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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