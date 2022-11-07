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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 8 ноября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

7 ноября 2022, понедельник

17:00 Трактор - Сибирь - 3:2
19:00 Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев - 1:4
19:30 Торпедо - Спартак - 3:1
19:30 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б

8 ноября 2022, вторник

12:00 Амур - Динамо М (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - СКА (КХЛ)
16:30 Барыс - Витязь (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Ак Барс (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Автомобилист (КХЛ)

9 ноября 2022, среда

17:00 Металлург Мг - Авангард (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Локомотив (КХЛ)
19:30 Динамо Мн - Спартак (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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