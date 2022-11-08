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КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 9 ноября, где смотреть прямые трансляции


КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

8 ноября 2022, вторник

12:00 Амур - Динамо М - 2:1
12:30 Адмирал - СКА - 3:1
16:30 Барыс - Витязь - 2:3
19:00 Нефтехимик - Ак Барс - 4:3 ОТ
19:00 Северсталь - Автомобилист - 2:3 ОТ

9 ноября 2022, среда

17:00 Металлург Мг - Авангард (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Локомотив (КХЛ)
19:30 Динамо Мн - Спартак (КХЛ Prime)

10 ноября 2022, четверг

12:00 Амур - СКА (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Трактор (КХЛ)
15:30 Сибирь - Динамо М (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Автомобилист
19:00 Северсталь - Нефтехимик (КХЛ)
19:00 Торпедо - Ак Барс (КХЛ Prime)

11 ноября 2022, пятница

17:00 Металлург Мг - Барыс (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев - Авангард (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Спартак (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ)

12 ноября 2022, суббота

10:00 Адмирал - Трактор (КХЛ, КХЛ Prime)
13:00 Витязь - Автомобилист (КХЛ)
13:30 Сибирь - СКА (КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
17:00 ХК Сочи - Торпедо (КХЛ, КХЛ Prime)

13 ноября 2022, воскресенье

14:00 Салават Юлаев - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Ак Барс - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - Динамо Мн (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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