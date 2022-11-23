КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 24 ноября





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты, где смотреть прямые трансляции



23 ноября 2022, среда



Сибирь - Амур - 4:1

Авангард - Спартак - 1:3

Барыс - Ак Барс - 1:2

Металлург Мг - Салават Юлаев - 2:1

Трактор - Автомобилист - 2:3 ОТ



24 ноября 2022, четверг



19:00 Северсталь - Витязь

19:00 Торпедо - ЦСКА (КХЛ)

19:10 Динамо Мн - Динамо М

19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)



25 ноября 2022, пятница



12:00 Адмирал - Нефтехимик (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Спартак (КХЛ)

17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ Prime)

19:30 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)



26 ноября 2022, суббота



10:00 Адмирал - Нефтехимик (КХЛ, КХЛ Prime)

17:00 Локомотив - Сибирь

17:00 Северсталь - Авангард (КХЛ)

17:00 Торпедо - СКА (КХЛ Prime)



27 ноября 2022, воскресенье



14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)

14:30 Трактор - Спартак (КХЛ)

17:00 Ак Барс - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.