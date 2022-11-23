КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 24 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты, где смотреть прямые трансляции
23 ноября 2022, среда
Сибирь - Амур - 4:1
Авангард - Спартак - 1:3
Барыс - Ак Барс - 1:2
Металлург Мг - Салават Юлаев - 2:1
Трактор - Автомобилист - 2:3 ОТ
24 ноября 2022, четверг
19:00 Северсталь - Витязь
19:00 Торпедо - ЦСКА (КХЛ)
19:10 Динамо Мн - Динамо М
19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)
25 ноября 2022, пятница
12:00 Адмирал - Нефтехимик (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Спартак (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)
26 ноября 2022, суббота
10:00 Адмирал - Нефтехимик (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Локомотив - Сибирь
17:00 Северсталь - Авангард (КХЛ)
17:00 Торпедо - СКА (КХЛ Prime)
27 ноября 2022, воскресенье
14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)
14:30 Трактор - Спартак (КХЛ)
17:00 Ак Барс - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.