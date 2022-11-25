Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 26 ноября



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

25 ноября 2022, пятница

12:00 Адмирал - Нефтехимик - 4:3
16:30 Барыс - Спартак - 1:4
17:00 Салават Юлаев - Автомобилист - 3:2 ОТ
19:30 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи - 5:2

26 ноября 2022, суббота

10:00 Адмирал - Нефтехимик (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Локомотив - Сибирь
17:00 Северсталь - Авангард (КХЛ)
17:00 Торпедо - СКА (КХЛ Prime)

27 ноября 2022, воскресенье

14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)
14:30 Трактор - Спартак (КХЛ)
17:00 Ак Барс - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









  • Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции
  • Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября
  • Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 26 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









    Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто победил, как сыграли, какой счет
    26 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Статистика коронавируса на 26 ноября 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 26 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 28 ноября, тема классного часа
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru