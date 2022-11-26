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КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 27 ноября



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Результаты, где смотреть прямые трансляции

26 ноября 2022, суббота

10:00 Адмирал - Нефтехимик - 2:1
17:00 Локомотив - Сибирь - 3:0
17:00 Северсталь - Авангард - 1:2
17:00 Торпедо - СКА - 2:6

27 ноября 2022, воскресенье

14:30 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)
14:30 Трактор - Спартак (КХЛ)
17:00 Ак Барс - ХК Сочи (КХЛ, КХЛ Prime)

28 ноября 2022, понедельник

12:00 Амур - Нефтехимик (КХЛ, КХЛ Prime)
17:00 Автомобилист - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Сибирь
19:30 Локомотив - Авангард (КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - Динамо Мн (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Витязь

29 ноября 2022, вторник

19:00 Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг (КХЛ)
19:30 СКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)

30 ноября 2022, среда

12:00 Амур - Нефтехимик (КХЛ)
12:30 Адмирал - Торпедо (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Сибирь
19:30 Динамо М - Витязь
19:30 Спартак - Динамо Мн (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Авангард (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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