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КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 10 января, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


10 января 2023, вторник

17:00 Автомобилист - ЦСКА (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
19:00 Северсталь - Торпедо
19:30 Динамо М - Салават Юлаев (KHL)
19:30 СКА - Спартак (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Витязь

11 января 2023, среда

16:30 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
19:00 Локомотив - Трактор (Матч ТВ)
19:00 Нефтехимик - Амур (KHL)
19:10 Динамо Мн - Куньлунь Ред Стар (KHL Prime)

12 января 2023, четверг

16:30 Барыс - ЦСКА (Матч ТВ, KHL Prime)
17:00 Металлург Мг - Адмирал (KHL)
19:30 ХК Сочи - Торпедо (KHL Prime)

13 января 2023, пятница

19:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь
19:00 Локомотив - Северсталь (KHL)
19:10 Динамо Мн - Амур
19:30 СКА - Динамо М (Матч ТВ)
19:30 Спартак - Трактор (KHL Prime)

14 января 2023, суббота

14:00 Барыс - Нефтехимик (KHL)
14:30 Салават Юлаев - Адмирал (KHL Prime)
17:00 Ак Барс - Сибирь (KHL Prime)
17:00 ХК Сочи - Металлург Мг (KHL)

15 января 2023, воскресенье

13:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар (KHL, KHL Prime)
17:00 Локомотив - Динамо М (KHL Prime)
17:00 Витязь - Трактор (KHL)
17:00 СКА - Амур
17:00 ЦСКА - Северсталь
17:10 Динамо Мн - Автомобилист

Время начала матчей - московское.









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