КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 12 января, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



12 января 2023, четверг



16:30 Барыс - ЦСКА (Матч ТВ, KHL Prime)

17:00 Металлург Мг - Адмирал (KHL)

19:30 ХК Сочи - Торпедо (KHL Prime)



13 января 2023, пятница



19:00 Куньлунь Ред Стар - Витязь

19:00 Локомотив - Северсталь (KHL)

19:10 Динамо Мн - Амур

19:30 СКА - Динамо М (Матч ТВ)

19:30 Спартак - Трактор (KHL Prime)



14 января 2023, суббота



14:00 Барыс - Нефтехимик (KHL)

14:30 Салават Юлаев - Адмирал (KHL Prime)

17:00 Ак Барс - Сибирь (KHL Prime)

17:00 ХК Сочи - Металлург Мг (KHL)



15 января 2023, воскресенье



13:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар (KHL, KHL Prime)

17:00 Локомотив - Динамо М (KHL Prime)

17:00 Витязь - Трактор (KHL)

17:00 СКА - Амур

17:00 ЦСКА - Северсталь

17:10 Динамо Мн - Автомобилист



Время начала матчей - московское.