КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 19 декабря, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



19 декабря 2022, понедельник



17:00 Автомобилист - Адмирал (КХЛ ТВ)

17:00 Металлург Мг - Амур

17:00 Салават Юлаев - Авангард (Матч ТВ)

17:00 Трактор - Сибирь (КХЛ Prime)

19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

19:00 Локомотив - ХК Сочи

19:10 Динамо Мн - ЦСКА

19:30 Нефтехимик - Барыс (Матч ТВ)

19:30 Торпедо - Северсталь (КХЛ ТВ)

19:30 СКА - Витязь (КХЛ Prime)



20 декабря 2022, вторник



19:30 Динамо М - Спартак (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



21 декабря 2022, среда



16:30 Барыс - Авангард

17:00 Автомобилист - Сибирь (КХЛ ТВ)

17:00 Металлург Мг - Адмирал (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Амур

19:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

19:00 Северсталь - ХК Сочи

19:30 Локомотив - Ак Барс (КХЛ Prime)

19:30 Торпедо - Витязь (КХЛ ТВ)

19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ)



22 декабря 2022, четверг



19:30 Динамо М - Динамо Мн (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.