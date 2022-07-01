КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 24 декабря, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



24 декабря 2022, суббота



14:00 Барыс - Автомобилист (КХЛ ТВ)

14:00 Динамо М - Трактор (КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Динамо Мн

17:00 Торпедо - Нефтехимик (КХЛ ТВ)

17:00 СКА - Спартак (КХЛ Prime)



25 декабря 2022, воскресенье



17:00 ХК Сочи - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.