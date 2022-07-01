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КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 24 декабря, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


24 декабря 2022, суббота

14:00 Барыс - Автомобилист (КХЛ ТВ)
14:00 Динамо М - Трактор (КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Динамо Мн
17:00 Торпедо - Нефтехимик (КХЛ ТВ)
17:00 СКА - Спартак (КХЛ Prime)

25 декабря 2022, воскресенье

17:00 ХК Сочи - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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