КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 25 декабря, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



25 декабря 2022, воскресенье



17:00 ХК Сочи - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



26 декабря 2022, понедельник



16:30 Авангард - Барыс (КХЛ ТВ)

17:00 Металлург Мг - Трактор (Матч ТВ)

17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - Торпедо

19:00 Северсталь - Витязь (КХЛ ТВ)

19:10 Динамо Мн - Нефтехимик

19:30 Локомотив - Спартак (КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ)



27 декабря 2022, вторник



12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



28 декабря 2022, среда



15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)

16:30 Авангард - Автомобилист (Матч ТВ)

17:00 Трактор - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив

19:10 Динамо Мн - Торпедо

19:30 Ак Барс - Металлург Мг (КХЛ Prime)

19:30 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)

19:30 ХК Сочи - Нефтехимик

19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)



29 декабря 2022, четверг



12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



30 декабря 2022, пятница



12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)

16:30 Авангард - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Трактор - Металлург Мг (Матч ТВ)

19:00 Северсталь - Торпедо

19:00 Витязь - СКА (КХЛ ТВ)

19:10 Динамо Мн - Спартак

19:30 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ Prime)

19:30 ХК Сочи - Динамо М

19:30 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.