Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 26 декабря, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


26 декабря 2022, понедельник

16:30 Авангард - Барыс (КХЛ ТВ)
17:00 Металлург Мг - Трактор (Матч ТВ)
17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Торпедо
19:00 Северсталь - Витязь (КХЛ ТВ)
19:10 Динамо Мн - Нефтехимик
19:30 Локомотив - Спартак (КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ)

27 декабря 2022, вторник

12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

28 декабря 2022, среда

15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Автомобилист (Матч ТВ)
17:00 Трактор - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив
19:10 Динамо Мн - Торпедо
19:30 Ак Барс - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:30 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)
19:30 ХК Сочи - Нефтехимик
19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)

29 декабря 2022, четверг

12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

30 декабря 2022, пятница

12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Металлург Мг (Матч ТВ)
19:00 Северсталь - Торпедо
19:00 Витязь - СКА (КХЛ ТВ)
19:10 Динамо Мн - Спартак
19:30 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Динамо М
19:30 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









  • Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Стал известен новый состав дивизионов КХЛ
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
  • Бюджеты клубов КХЛ в сезоне 2008/09
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 26 декабря, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, прямые трансляции на Первом канале

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022, 2023

    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Поклюке

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Рязань

    С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









    Где находятся на карте аэродромы «Энгельс» и «Дягилево» на карте России
    Какие компании и бренды ушли из России на 26 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    26 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро ЦБ РФ на 26 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    В какой стране другой год: 10 стран, в которых сейчас не 2022 год
    Какой праздник 26 декабря 2022, какой церковный праздник в России
    Карта Запорожской области с городами, где находится Запорожская область
    Разговоры о важном «Новый год, семейные праздники и мечты» 26 декабря, тема классного часа


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru