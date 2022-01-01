КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 27 декабря, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
27 декабря 2022, вторник
12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
28 декабря 2022, среда
15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Автомобилист (Матч ТВ)
17:00 Трактор - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив
19:10 Динамо Мн - Торпедо
19:30 Ак Барс - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:30 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)
19:30 ХК Сочи - Нефтехимик
19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)
29 декабря 2022, четверг
12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
30 декабря 2022, пятница
12:30 Адмирал - Амур (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Металлург Мг (Матч ТВ)
19:00 Северсталь - Торпедо
19:00 Витязь - СКА (КХЛ ТВ)
19:10 Динамо Мн - Спартак
19:30 Ак Барс - Нефтехимик (КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Динамо М
19:30 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)
Время начала матчей - московское.