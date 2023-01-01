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КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 5 января, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


5 января 2023, четверг

10:00 Адмирал - Динамо Мн (КХЛ Prime)
10:00 Амур - Барыс (КХЛ ТВ)
13:30 Сибирь - Авангард (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - ХК Сочи (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

6 января 2023, пятница

10:00 Амур - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
14:30 Салават Юлаев - СКА (КХЛ Prime)
14:30 Трактор - Автомобилист
15:00 Металлург Мг - Локомотив (КХЛ ТВ)
17:00 Ак Барс - Витязь (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Северсталь (КХЛ ТВ)
17:00 Торпедо - Спартак (Матч ТВ)
17:00 Динамо М - Куньлунь Ред Стар

7 января 2023, суббота

13:30 Сибирь - Динамо Мн (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

8 января 2023, воскресенье

10:00 Адмирал - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ ТВ)
14:00 Авангард - Автомобилист
14:30 Трактор - ЦСКА
15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Локомотив - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Витязь (КХЛ ТВ)
17:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар
17:00 ХК Сочи - СКА

Время начала матчей - московское.









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