Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 7 января, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


7 января 2023, суббота

13:30 Сибирь - Динамо Мн (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

8 января 2023, воскресенье

10:00 Адмирал - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ ТВ)
14:00 Авангард - Автомобилист
14:30 Трактор - ЦСКА
15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Локомотив - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Витязь (КХЛ ТВ)
17:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар
17:00 ХК Сочи - СКА

Время начала матчей - московское.









  • Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата Ро ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Стал известен новый состав дивизионов КХЛ
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
  • Бюджеты клубов КХЛ в сезоне 2008/09
    •




    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание гонок 7 января

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 7 января, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 20-го тура

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2023

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон состоялся 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.









    7 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 9 января 2023 года, тема классного часа
    Курс евро ЦБ РФ на 7 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 7 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Донецк на карте ДНР
    Где находится Соледар на карте Донецкой области, ДНР
    Лунный календарь стрижек на январь 2023 года
    Лунный календарь садовода и огородника на январь 2023 года
    Турецкий сериал Ветреный: сколько сезонов и серий
    Какой праздник 7 января 2023 года, какой церковный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru