КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 8 января, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



8 января 2023, воскресенье



10:00 Адмирал - Барыс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

13:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ ТВ)

14:00 Авангард - Автомобилист

14:30 Трактор - ЦСКА

15:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Локомотив - Спартак (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Витязь (КХЛ ТВ)

17:00 Северсталь - Куньлунь Ред Стар

17:00 ХК Сочи - СКА



Время начала матчей - московское.