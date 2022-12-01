КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 1 декабря





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Где смотреть прямые трансляции



1 декабря 2022, четверг



19:30 СКА - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)



2 декабря 2022, пятница



12:00 Амур - Торпедо (КХЛ, КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Автомобилист

17:00 Металлург Мг - ЦСКА (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Трактор (КХЛ)

19:30 Ак Барс - Локомотив (КХЛ Prime)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо М (КХЛ)

19:30 ХК Сочи - Динамо Мн



3 декабря 2022, суббота



14:00 Витязь - Северсталь



4 декабря 2022, воскресенье



13:30 Сибирь - Торпедо

14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)

14:00 Барыс - Салават Юлаев

14:00 Витязь - Спартак

15:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ)

17:00 Ак Барс - Динамо М (КХЛ Prime)

17:00 Куньлунь Ред Стар - СКА

17:00 ХК Сочи - ЦСКА

17:30 Нефтехимик - Локомотив (КХЛ)



Время начала матчей - московское.