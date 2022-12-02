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КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 2 декабря



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Где смотреть прямые трансляции

2 декабря 2022, пятница

12:00 Амур - Торпедо (КХЛ, КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Автомобилист
17:00 Металлург Мг - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Трактор (КХЛ)
19:30 Ак Барс - Локомотив (КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо М (КХЛ)
19:30 ХК Сочи - Динамо Мн

3 декабря 2022, суббота

14:00 Витязь - Северсталь

4 декабря 2022, воскресенье

13:30 Сибирь - Торпедо
14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)
14:00 Барыс - Салават Юлаев
14:00 Витязь - Спартак
15:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ)
17:00 Ак Барс - Динамо М (КХЛ Prime)
17:00 Куньлунь Ред Стар - СКА
17:00 ХК Сочи - ЦСКА
17:30 Нефтехимик - Локомотив (КХЛ)

Время начала матчей - московское.









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