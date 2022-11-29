КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 29 ноября





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Где смотреть прямые трансляции



29 ноября 2022, вторник



19:00 Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг (КХЛ)

19:30 СКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)



30 ноября 2022, среда



12:00 Амур - Нефтехимик (КХЛ)

12:30 Адмирал - Торпедо (КХЛ Prime)

17:00 Трактор - Барыс (КХЛ, КХЛ Prime)

19:00 Ак Барс - Сибирь

19:30 Динамо М - Витязь

19:30 Спартак - Динамо Мн (КХЛ)

19:30 ЦСКА - Авангард (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.