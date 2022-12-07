КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 7 декабря





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Где смотреть прямые трансляции



7 декабря 2022, среда



12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



8 декабря 2022, четверг



12:00 Амур - Адмирал (КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Салават Юлаев (КХЛ ТВ)

16:30 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ Prime)

17:00 Автомобилист - Трактор

19:00 Локомотив - Куньлунь Ред Стар

19:00 Нефтехимик - Металлург Мг

19:00 Витязь - ХК Сочи

19:10 Динамо Мн - СКА (КХЛ ТВ)

19:30 Спартак - Динамо М (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.