Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 7 декабря



КХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.

В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2022/2023


Где смотреть прямые трансляции

7 декабря 2022, среда

12:00 Амур - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:30 ЦСКА - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

8 декабря 2022, четверг

12:00 Амур - Адмирал (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Салават Юлаев (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Автомобилист - Трактор
19:00 Локомотив - Куньлунь Ред Стар
19:00 Нефтехимик - Металлург Мг
19:00 Витязь - ХК Сочи
19:10 Динамо Мн - СКА (КХЛ ТВ)
19:30 Спартак - Динамо М (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • КХЛ. Состав конференций и формула сезона 2009/10
  • КХЛ: итоги жеребьевки
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 7 декабря

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций чемпионата мира ЧМ по футболу 2022 на ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Букмекерские конторы с фрибетом без депозита при регистрации на fribety.ru

    Букмекерские конторы с фрибетом

    Деньги невозможно притянуть силой мысли, их можно заработать в букмекерских конторах с фрибетом без депозита при регистрации.









    Где находится Артемовск на карте ДНР, Донецкой области
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 7 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    7 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро ЦБ РФ на 7 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 7 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Новошахтинск на карте Ростовской области, России
    Статистика коронавируса на 6 декабря 2022
    Какой 2023 год по гороскопу, год какого животного по восточному календарю
    Где находится Курск на карте России, карта Курской области


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru